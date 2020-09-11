Голкипер "Аль-Такадума" из Саудовской Аравии решил попробовать отбить мяч без рук, но стал настоящим неудачником матча. Однако это не помешало его команде победить.

В 36 туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Такадум" встречался с "Хоттейном", информирует 24 канал. Голкипер хозяев решил сделать неожиданный сейв, который не оправдал его ожидания.

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Позорная ошибка

Вратарь решил отбить удар не используя для этого руки и ошибся. На 35-й минуте после очень легкого удара с фланга голкипер присел на колени, чтобы остановить мяч, демонстративно убрал руки, но мяч все равно нашел, как залететь в ворота. Он проскочил между ног вратаря.

К счастью, этот гол не повлиял на итоговый результат встречи для его команды. "Аль-Такадум" победил соперника 5:2. Добавим, что с 55-й минуты "Хоттейн" играл в десятерых.

Интересно то, что в основное время счет матча был 2:2. Хозяева трижды отличились в добавленные арбитром минуты. Последний гол во встрече был забит с пенальти. Благодаря победе клуб поднялся на 16 место, в их активе 37 пунктов. А вот "Хоттейн" остался аутсайдером.

Курьезный гол гостей