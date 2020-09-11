Голкіпер "Аль-Такадума" із Саудівської Аравії вирішив спробувати відбити м'яч без рук, але став справжнім невдахою матчу. Проте, це не завадило його команді перемогти.

У 36 турі чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Такадум" зустрічався із "Хоттейном", інформує 24 канал. Голкіпер господарів вирішив зробити несподіваний сейв, який не виправдав його очікування.

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Ганебна помилка

Воротар вирішив відбити удар не використовуючи для цього руки і помилився. На 35-й хвилині після дуже легкого удару з флангу голкіпер присів на коліна, щоб зупинитись м'яч, демонстративно забрав руки, але м'яч все одно знайшов, як залетіти у ворота. Він проскочив поміж ніг воротарю.

На щастя, цей гол не вплинув на підсумковий результат зустрічі для його команди. "Аль-Такадум" переміг суперника 5:2. Додамо, що із 55-ї хвилини "Хоттейн" грав в десятьох.

Цікаво те, що в основний час рахунок матчу був 2:2. Господарі тричі відзначились у додані арбітром хвилини. Останній гол у зустрічі був забитий із пенальті. Завдяки звитязі клуб підійнявся на 16 місце, у їх активі 37 пунктів. А от "Хоттейн" залишився аутсайдером.

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