Французский полузащитник "Циндао Хайню" Ромэн Алессандрини отличился красивым голом в ворота соперников. Правда. гол не помог его команде одержать нужный результат.

В 10 туре китайской Суперлиги "Шанхай Шанган" принимал "Циндао Хайню", информирует 24 канал. Феноменальный гол удалось забить игроку гостей.

Стоит увидеть: Нелепая ошибка голкипера ПСЖ привела к сенсационному поражению: видео

Безумный гол

В добавленное к первому тайму время хозяева открыли счет. Результативный удар удался Марко Арнаутовичу. Не успел арбитр дать свисток на вторую 45-минутку, как хозяева вновь забили гол. На этот раз отличился Халк.

За 5 минут до конца основного времени гости сумели отыграть один мяч. После подачи с фланга в штрафную гол в свой актив записал Ромен Алессандрини и еще какой. Француз в падении через себя точно пробил в ворота хозяев и установил окончательный счет поединка – 2:1.

Despite his team being defeated by Shanghai SIPG 2:1,

Romain Alessandrini, the new captain of Qingdao Huanghai, scored a spectacular acrobatic overhead kick. Arguably a candidate for the goal of the season. This goal got Shanghai SIPG nervous at the late stage of the match. pic.twitter.com/ANkPqh6yEW — Titan Sports Plus (@titan_plus) September 10, 2020