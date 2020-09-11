Футболист в чемпионате Китая забил гол-шедевр ударом через себя: видео
Французский полузащитник "Циндао Хайню" Ромэн Алессандрини отличился красивым голом в ворота соперников. Правда. гол не помог его команде одержать нужный результат.
В 10 туре китайской Суперлиги "Шанхай Шанган" принимал "Циндао Хайню", информирует 24 канал. Феноменальный гол удалось забить игроку гостей.
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Безумный гол
В добавленное к первому тайму время хозяева открыли счет. Результативный удар удался Марко Арнаутовичу. Не успел арбитр дать свисток на вторую 45-минутку, как хозяева вновь забили гол. На этот раз отличился Халк.
За 5 минут до конца основного времени гости сумели отыграть один мяч. После подачи с фланга в штрафную гол в свой актив записал Ромен Алессандрини и еще какой. Француз в падении через себя точно пробил в ворота хозяев и установил окончательный счет поединка – 2:1.