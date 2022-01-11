Хотел отомстить своим обидчикам, – Усик рассказал, почему начал заниматься боксом

Непобедимый Александр Усик рассказал о своих первых шагах в боксе. Он вспомнил, как впервые пришел в зал.

Усик: это все переросло в мое хобби

По словам Усика, он начал заниматься боксом, чтобы отомстить своим обидчикам. Он рассказал историю с детства.

Стоит внимания Бокс – это не моя жизнь, – неожиданное признание Усика

"В 15 лет я пришел в зал. На самом деле я шел в зал, чтобы кому-то набросать, чтобы быть сильным и избить своего обидчика. Не могу сказать, что меня часто обижали, но бывали старшие ребята, которые посылали что-то купить в магазине".

Я этого принципиально не делал. Даже если мне давали копна, я говорил: "Слушай, дружище, ты пьешь, ты куришь. Я не пью, не курю, я занимаюсь спортом. Я вырасту и набуцкаю тебя",

– сказал боксер.

Однако свои умения Александр не практиковал на своих врагах.

"Я пошел заниматься боксом, но в какой-то момент тренер объяснил, что то, чему он меня учит, я не должен использовать, потому что я знаю какие-то навыки, а он не знает", – отметил Усик.

Теперь хобби спортсмена переросло в его заработок.

Это все переросло в мое хобби, которым я занимаюсь по сей день. И еще мое хобби приносит мне заработок,

– добавил титулованный боксер.