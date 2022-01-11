Усик: Це все переросло в моє хобі

За словами Усика, він почав займатися боксом, аби помститися своїм кривдникам. Він розповів історію з дитинства.

Варте уваги Бокс – це не моє життя, – несподіване зізнання Усика

"У 15 років я прийшов в зал. Насправді я йшов в зал, щоб комусь накидати, щоб бути сильним і побити свого кривдника. Не можу сказати, що мене часто ображали, але бували старші хлопці, які посилали щось купити в магазині".

Я цього принципово не робив. Навіть якщо мені давали копиця, я говорив: "Слухай, друже, ти п'єш, ти куриш. Я не п'ю, не курю, я займаюся спортом. Я виросту і набуцькаю тебе",

– сказав боксер.

Проте свої уміння Олександр не практикував на своїх ворогах.

"Я пішов займатися боксом, але в якийсь момент тренер пояснив, що те, чого він мене вчить, я не повинен використовувати, тому що я знаю якісь навички, а він не знає", – зазначив Усик.

Тепер хобі спортсмена переросло у його заробіток.

Це все переросло в моє хобі, яким я займаюся донині. І ще моє хобі приносить мені заробіток,

– додав титулований боксер.

Важливо! Наприкінці вересня 2021-го року Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа боксера. Українець виграв свій 19 поспіль бій на професійному ринзі.