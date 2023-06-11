"Этот йо**ный трофей так тяжело выиграть": Гвардиола пошутил в эфире британского телеканала
Испанский тренер Хосеп Гвардиола завоевал первый трофей Лиги чемпионов для Манчестер Сити. Для этого Пепу понадобилось семь лет работы в английском клубе.
Сезон 2022/23 стал триумфом Манчестер Сити и его тренера Хосепа Гвардиолы. Подопечные испанца выиграли чемпионат АПЛ, Кубок Англии и одержали долгожданную победу в Лиге чемпионов, пишет 24 Канал.
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После получения евротрофея Гвардиола пообщался с журналистами в эфире канала BT Sport. У испанца поинтересовались, какие эмоции он испытывает после финала ЛЧ.
Сколько сил забрал "ушастый кубок" у Пепа можно понять из его шутливого ответа.
Уставший. Спокойный. Довольный. Этот йо**ный трофей так трудно выиграть!,
– сказал Гвардиола.
Гвардиола пошутил насчет выигранного трофею: смотрите видео
- Напомним, что Гвардиола в третий раз в своей карьере выиграл Лигу чемпионов. Дважды испанец приводил к успеху испанскую Барселону (2009, 2011).
- В 2021 году "горожане" под руководством Гвардиолы достались финала ЛЧ, но в решающей битве уступили Челси (0:1).
- Со второй попытки 52-летний испанец наконец-то выиграл первую для МС Лигу чемпионов.