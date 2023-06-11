Серия могла продолжиться: МанСити прервал "национальный" рекорд ЛЧ, тянувшийся с 2012-го
Манчестер Сити нивелировал одну из закономерностей Лиги чемпионов последних 10 лет. А то победа Интера могла продолжить "национальную" серию.
Впервые из сезона 2011/2012 Лигу чемпионов не выиграл хорватский футболист. Однако представитель Хорватии все же принял участие в решающем матче, пишет 24 Канал.
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Конец гегемонии
Манчестер Сити одолел миланский Интер (1:0) в финале самого престижного клубного турнира. Английский коллектив не только ухудшил позиции донецкого Шахтера во время жеребьевки следующей кампании соревнований, но и прервал "национальную" серию Дело в том, что впервые с сезона 2011/2012 титул Лиги чемпионов не возвысил над головой хорватский футболист. Интересно, что представитель Хорватии все же принял участие в финальном поединке, однако он защищал цвета уступившего Интера. Этим футболистом был Марцело Брозович, которому ЛЧ еще никогда не подчинялась.
Интересно, что эта серия могла продолжаться хотя бы на год дольше, поскольку в сезоне 2011/2012 был хорватский представитель в составе Баварии, а именно Ивица Олич. Однако тогда немецкий коллектив уступил в серии пенальти лондонскому Челси (1:1), а Олич стал одним из тех футболистов, которые не смогли реализовать одиннадцатиметровый удар. Однако следующие 10 лет для хорватов в плане ЛЧ были прекрасными. Наибольший вклад в серию сделал Лука Модрич – 5 титулов. Практически в каждом решающем матче хорваты отличались результативными действиями.
10-летняя стабильность
- 2013-й – Марио Манджукич в составе Баварии в финале одолел Боруссию Дортмунд (1:2), а еще и забил.
- 2014-й – Лука Модрич в состоянии Реала победил Атлетико (4:1). Именно он ассистировал на последних минутах матча и перевел игру в победные для "сливочных" экстратаймы.
- 2015-й – Иван Ракитич в цветах Барселоны взял верх над Ювентусом (1:3), забив гол во встрече.
- 2016-й – Лука Модрич помог Реалу снова победить Атлетико (1:1), однако на этот раз в серии пенальти.
- 2017-й – Лука Модрич в компании с Матео Ковачичем в составе Реала одолели Ювентус (4:1), Модрич отличился ассистом в том матче.
- 2018-й – и снова Лука Модрич и Матео Ковачич с Реалом одолевают Ливерпуль (3:1).
- 2019-й – Деян Ловрен в составе Ливерпуля победил Тоттенхэм (0:2). Это единственный хорват из текущего списка, не вышедший на поле в финале.
- 2020-й – Иван Перишич в цветах Бавария одолел ПСЖ (0:1), выйдя на полы со скамейки запасных.
- 2021-й – Матео Ковачич уже без своего напарника Модрича в состоянии Челси победил Манчестер Сити (0:1).
- 2022-й – и снова Лука Модрич радует хорватских болельщиков, поскольку вместе с Реалом он победил Ливерпуль (0:1).