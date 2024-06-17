Хорватія – Україна 1:3 (25:23, 19:25, 26:28, 19:25)

Фінал чотирьох відбувався у місті Осієк, тож "картаті" були господарями майданчика. Проте в матчі за "золото" їм не вдалося використати цю перевагу, пише 24 Канал.

Читайте також Володимир Дубинський розкриває деталі скандалу у ФВУ

Це був дебютний турнір для Рауля Лосано на посаді головного тренера збірної України. До Фіналу чотирьох "синьо-жовті" потрапили з третього місця в турнірній таблиці з чотирма перемогами в активі в шести матчах, а у півфіналі переграли Чехію (3:0).

Хорватія при цьому до зустрічі з Україною у Євролізі-2024 не програла жодного поєдинку. У регулярному чемпіонаті "картаті" посіли перше місце з шістьма перемогами, а у півфіналі переграли естонців (3:2).

Перебіг подій у фіналі

Тож у фіналі збірна Хорватії вважалася фаворитом і зі старту матчу почала доводити цей статус. У середині першого сету господарі забезпечили собі гандикап у шість очок та протягом довгого часу не підпускали суперника на небезпечну відстань. Наприкінці "синьо-жовті" змогли впритул наблизитися, але камбеку не сталося – 23:25.

Друга партія пройшла з перевагою збірної України. Підопічні Рауля Лосано вийшли уперед з першого розіграшу та жодного разу не дозволили господарям навіть зрівняти рахунок, здобувши комфортну перемогу – 25:19.

Найепічнішим видався третій сет, який багато в чому став вирішальним. Хорватія мала шалену перевагу в сім очок, але після рахунку 8:15 українські волейболісти видали неймовірну серію та перетворили його на 22:18. Наприкінці партії зав'язалася боротьба, але з шостого сетболу перемогу все ж таки оформили "синьо-жовті" – 28:26.

У четвертій партії збірна України домінувала зі старту та вже після рахунку 2:2 не дозволяла "картатим" його зрівняти, повторивши сценарій і результат другого сету – 25:19.

Дивіться відеоогляд матчу Хорватія – Україна

Довідка. Чоловіча збірна України вдруге в історії тріумфувала в Золотій Євролізі з волейболу. Дебютний титул "синьо-жовті" здобули в сезоні 2017 року. Всього в активі нашої національної команди 5 медалей – "золото" (2017, 2024), "срібло" (2021, 2023) та "бронза" (2022).

Зазначимо, що далі на нашу чоловічу збірну чекає Кубок Претендентів-2024. Поєдинки цього турніру відбудуться 4-7 липня у китайському Ліньї. У чвертьфіналі "синьо-жовті" зіграють проти збірної Чилі, а переможець змагань проб'ється до волейбольної Ліги націй.