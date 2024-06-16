Прервали серию, что держалась 16 лет: какое достижение покорилось Хорватии в матче с Испанией

В субботу, 15 июня, состоялись стартовые поединки группы B на чемпионате Европы по футболу. В одном из них произошло очень незаурядное событие.

Испания разгромила Хорватию со счетом 3:0. Еще в первом тайме голами отметились Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль.

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Последний раз такое происходило на Евро-2008

Несмотря на болезненное поражение, "клетчатые" смогли прервать невероятную серию "Фурии Рохи", которая длилась с 2008 года. В этом поединке подопечные Златко Далича превзошли испанцев по владению мячом – 53 против 47 процентов.

В последний раз сборная Испании уступила своему сопернику по этому показателю в официальном матче аж в финале Евро-2008. Тогда команда Луиса Арагонеса победила Германию со счетом 1:0, владея мячом 46 процентов игрового времени.

. Невероятная серия "Фурии Рохи" насчитывала 136 матчей. За это время у команды сменилось 7 главных тренеров, однако доминация во владении мяча оставалась неизменной при каждом из них.

Отметим, что в этом матче также было установлено сразу два рекорда чемпионатов Европы. Вингер Барселоны Ламин Ямал стал самым молодым футболистом в истории турнира и уже в дебютной игре отдал голевую передачу на Дани Карвахаля, автоматически оформив возрастное достижение и по этому показателю.

Напомним, что в другом матче группы B Италия победила Албанию со счетом 2:1 и в том поединке был забит самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Его автором на 23-й секунде стал албанец Недим Байрами.