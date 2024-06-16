Іспанія розгромила Хорватію з рахунком 3:0. Ще в першому таймі голами відзначилися Альваро Мората, Фабіан Руїс і Дані Карвахаль.

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Востаннє таке ставалося на Євро-2008

Попри болючу поразку, "картаті" змогли перервати неймовірну серію "Фурії Рохи", яка тривала з 2008 року. У цьому поєдинку підопічні Златко Далича перевершили іспанців за володінням м'ячем – 53 проти 47 відсотків.

Востаннє збірна Іспанії поступилася своєму супернику за цим показником в офіційному матчі аж у фіналі Євро-2008. Тоді команда Луїса Арагонеса перемогла Німеччину з рахунком 1:0, володівши м'ячем 46 відсотків ігрового часу.

Важливо. Неймовірна серія "Фурії Рохи" налічувала 136 матчів. За цей час у команди змінилося 7 головних тренерів, проте домінація у володінні м'яча залишалася незмінною при кожному з них.

Зазначимо, що в цьому матчі також було встановлено одразу два рекорди чемпіонатів Європи. Вінгер Барселони Ламін Ямал став наймолодшим футболістом в історії турніру та вже у дебютній грі віддав гольову передачу на Дані Карвахаля, автоматично оформивши вікове досягнення і за цим показником.

Нагадаємо, що в іншому матчі групи B Італія перемогла Албанію з рахунком 2:1 і в тому поєдинку був забитий найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи. Його автором на 23-й секунді став албанець Недім Байрамі.