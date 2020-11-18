У вівторок, 17 листопада, Хорватія помірялась силами з Португалією у 6-му турі групи Ліги націй. Гості на останній хвилині зустрічі вирвали перемогу у хорватської збірної.

Хорватія – Португалія 2:3

Голи: Ковачич, 29, 65 – Діас, 52, 90, Жоау Фелікс, 60

Вилучення: Рог, 51 (Хорватія)

Мінімальна перевага

Невелику небезпеку першими у матчі створили гості. Лідер португальської збірної Роналду щосили намагався дотягнутись до прострільної передачі в штрафний майданчик, але не зміг заволодіти м'ячем, пише 24 канал.

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Але господарі відповіли швидко та ще й результативно. Ковачич опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його у кут воріт – 1:0.

Класна поперечна передача прилетіла прямо у ноги Юранович, який з близької відстані пробив головою повз стійку.

У зустрічі були гойдалки. Обидві збірні по черзі проводили свої атаки. Перейра схопився за голову в розпачі, змарнувавши 100-відсоткову нагоду. Він отримав м'яч після подачі зі штрафного, обробив його вдалим першим дотиком і потужно пробив зблизька у центр воріт, але голкіпер Лівакович виконав класний сейв та завадив зрівняти рахунок у поєдинку.

Свисток арбітра на перерву зафіксував мінімальну перевагу Хорватії у першому таймі 1:0.

Рятівник Діас

Другий тайм розпочався за сценарієм першої 45-хвилинки. Діас високо вистрибнув у глибині карного майданчика назустріч подачі зі штрафного та спробував забити, пробивши головою. Його удар виявився невлучним – м'яч пролетів трохи вище поперечини.

На старті другої частини гри головний арбітр поєдинку Майкл Олівер зупинив гру. Рог побачив перед собою вже другу жовту картку у матчі, яка автоматично перетворилась у вилучення. Хорват сильно підвів своїх партнерів по команді, яким довелось майже всі 45 хвилин бігати у меншості.

На наступній же хвилині гості скористались цим вилученням. Діас опинився в дуже перспективній позиції, отримав блискучу передачу та завдав удару під праву штангу – 1:1.

Португальці продовжили свої атаки. Фелікс відгукнувся на вбивчу передачу, спрямовану в штрафний майданчик і спокійно надіслав м'яч у сітку поруч із правою штангою – 1:2.

Вже за декілька хвилин автор першого голу у матчі знову зрівняв рахунок. Ковачич підхопив передачу та без вагань завдав сильного удару у кут воріт – 2:2.

Трінкао здійснив непоганий ривок із м'ячем, але після його удару з лінії штрафного майданчика м'яч пролетів у Здавалось, що матч завершиться бойовою нічиєю, але інакше думали гості. Діас надіслав м'яч у сітку, пробивши на вдачу у центр воріт – 2:3.

Хорватія – Португалія відеоогляд