17 ноября Хорватия и Португалия сыграют заключительный матч группового этапа Лиги наций. Букмекеры определили фаворита поединка.

Хорватия – Португалия: прогноз

Серебряный призер последнего чемпионата мира в прошлом отборочном турнире на Евро за восемь туров сумел одержать пять побед и всего дважды разошелся с противниками миром. Такой итог принес 17 турнирных баллов и первую позицию в группе Е, пишет 24 канал.

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После перерыва в один год "пламенные" не растеряли форму и игровые связи, что отразилось на результатах – ничья с Уэльсом и победа над Венгрией (3:0) и Словакией (3:1). Нельзя не отметить, что сборная Хорватии пропускала менее одного мяча в среднем за игру.

Действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций пробился на Евро со второго места в группе В, уступив первую строчку Украине. После пяти туров текущего сезона Лиги наций в активе "красно-зеленых" три победы и одна ничья, что принесло 10 очков и вторую позицию.

Возобновление турнира подопечные Фернанду Сантуша отметили мирным исходом с Францией (0:0) и успехом в игре со Швецией (3:0), за чем последовало поражение в определяющей дуэли с "трехцветными", в котором Роналду и Ко проиграли со счетом 0:1.

Матч 5-го тура группы Лиги наций Хорватия – Португалия состоится во вторник, 17 ноября, в 21:45

На кого ставят букмекеры Marathonbet

По мнению букмекеров в этом матче небольшим фаворитом идет Португалия. Поставить на победу "европейских бразильцев" можно с коэффициентом – 2,07. На победу хозяев – 3,52. Эксперты не исключают и ничью в этом поединке – 3,54.

Важно! В Marathonbet на эту встречу – нулевая маржа. Именно здесь самые высокие коэффициенты на любой итог этого противостояния.

Именно на ничью 1:1 стоит самый низкий коэффициент перед матчем – 5,65. На успех португальской сборной 1:0 стоит коэффициент 6,1. А вот такую минимальную победу Португалии 1:0 оценили в 6,8.

Также предпочтение в первом голе отдают гостям. Скорее всего португальцы первыми откроют счет на табло – 1,77. на первый гол в исполнении хорватов стоит коэффициент 2,44.

Очередной результативный удар можно будет увидеть в исполнении звездного португальца Криштиану Роналду – 2. За Хорватию вероятно забьет гол Бруно Петкович – 3,6.

Специалисты склоняются к тому, что команды хотя бы в одном тайме сыграют в ничью – 1,49.