17 листопада Хорватія та Португалія зіграють заключний матч групового етапу Ліги націй. Букмекери визначили фаворита поєдинку.

Хорватія – Португалія: прогноз

Срібний призер останнього чемпіонату світу в минулому відбірковому турнірі на Євро за вісім турів зумів здобути п'ять перемог і всього двічі розійшовся з противниками миром. Такий підсумок приніс 17 турнірних балів і першу позицію в групі Е, пише 24 канал.

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Після перерви в один рік "полум'яні" не розгубили форму та ігрові зв'язки, що відбилося на результатах – нічия з Уельсом і перемога над Угорщиною (3:0) і Словаччиною (3:1). Не можна не відзначити, що збірна Хорватії пропускала менш одного м'яча в середньому за гру.

Чинний чемпіон Європи та переможець Ліги націй пробився на Євро з другого місця в групі В, поступившись першим рядком Україні. Після п'яти турів поточного сезону Ліги націй в активі "червоно-зелених" три перемоги і одна нічия, що принесло 10 очок і другу позицію.

Відновлення турніру підопічні Фернанду Сантуша відзначили мирним результатом з Францією (0:0) і успіхом в грі зі Швецією (3:0), за чим послідувало поразку у визначальній дуелі з "триколірними", в якому Роналду і Ко програли з рахунком 0:1.

Матч 5-го туру групи Ліги націй Хорватія – Португалія відбудеться у вівторок, 17 листопада, о 21:45

На кого ставлять букмекери Marathonbet

На думку букмекерів у цьому матчі невеликим фаворитом йде Португалія. Поставити на перемогу "європейських бразильців) можна з коефіцієнтом – 2,07. На звитягу господарів – 3,52. Експерти не виключають і нічию у цьому поєдинку – 3,54.

Важливо! У Marathonbet на цю зустріч – нульова маржа. Саме тут найвищі коефіцієнти на будь-який підсумок цього протистояння.

Саме на нічию 1:1 стоїть найнижчий коефіцієнт перед матчем – 5,65. На успіх португальської збірної 1:0 стоїть коефіцієнт 6,1. А от таку мінімальну перемогу Португалії 1:0 оцінили у 6,8.

Також перевагу у першому голі віддають гостям. Швидше за все португальці першими розмочать рахунок на табло – 1,77. На перший гол у виконанні хорватів стоїть коефіцієнт 2,44.

Черговий результативний удар можна буде побачити у виконанні зіркового португальця Кріштіану Роналду – 2. За Хорватію ймовірно заб'є гол Бруно Петковіч – 3,6.

Спеціалісти схиляються до того, що команди бодай в одному таймі зіграють у нічию – 1,49.