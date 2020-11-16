Поединок Хорватия – Португалия состоится 17 ноября в Сплите на стадионе "Полюд". Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Лига наций: кто вышел в финальную стадию

Начало поединка Хорватия – Португалия в 21:45.

Права на показ матчей сборных принадлежат каналам "Футбол 1,2,3". Матч Хорватия – Португалия будет транслироваться на телеканале "Футбол 3". Начало трансляции со стадиона в 21:35.

Смотреть онлайн матч Хорватия – Португалия можно на видеосервисе Oll.tv. На нем будет та же трансляция, что и по телевидению.

Важно. Доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".

Сборная Португалии уже потеряла шансы выйти в полуфинал Лиги наций, однако сохранила прописку в дивизионе A.

Зато Хорватия и Швеция набрали по 3 очка и рискуют вылететь в дивизион B.

Швеция на выезде сыграет против Франции. Хорватии следует побеждать Португалию, чтобы не зависеть от Швеции.