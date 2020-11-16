Поєдинок Хорватія – Португалія відбудеться 17 листопада у Спліті на стадіоні "Полюд". Про це повідомляє 24 канал. До речі Ліга націй: хто вийшов у фінальну стадію Початок поєдинку Хорватія – Португалія о 21:45. Права на показ матчів збірних належать каналам "Футбол 1,2,3". Матч Хорватія – Португалія буде транслюватися на телеканалі "Футбол 3". Початок трансляції зі стадіону о 21:35. Дивитися онлайн матч Хорватія – Португалія можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню. Важливо. Доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3". Збірна Португалії вже втратила шанси вийти у півфінал Ліги націй, однак зберегла прописку у дивізіоні A. Натомість Хорватія та Швеція набрали по 3 очки та ризикують вилетіти у дивізіон B. Швеція на виїзді зіграє проти Франції. Хорватії слід перемагати Португалію, щоб не залежати від Швеції.