Дивитися онлайн матч Хорватія – Португалія можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню.

Важливо. Доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".

Збірна Португалії вже втратила шанси вийти у півфінал Ліги націй, однак зберегла прописку у дивізіоні A.

Натомість Хорватія та Швеція набрали по 3 очки та ризикують вилетіти у дивізіон B.

Швеція на виїзді зіграє проти Франції. Хорватії слід перемагати Португалію, щоб не залежати від Швеції.