В понедельник, 24 июня, на Евро-2024 пройдут матчи последнего тура в группе В. Один из них примет Лейпциг, где сойдутся Хорватия и Италия, пишет 24 Канал.

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Последний шанс хорватов

Команда Златко Далича откровенно не впечатляет на этом Евро. Против испанцев у "клетчатых" не было ни шанса, тогда как с Албанией хорваты умудрились упустить победу в компенсированное время.

Это существенно снизило шансы команды на плей-офф. Для прохода дальше Хорватии необходимо во что бы то ни стало побеждать действующих чемпионов Европы.

Сами же итальянцы также не блещут на Евро-2024, но свои три балла в битве с албанцами они взяли. Именно поэтому "Скуадру Адзуру" устроит ничья в последнем туре. Тогда команда Спаллетти выйдет со второго места на Швейцарию.

Правда, итальянцы остались без одного из своих латералей. Димарко повредил икроножную мышцу и пока будет вне игры. Его должен заменить партнер по Интеру Дармиан. Зато у Хорватии, кроме уже давней травмы Влашича, потерь нет.

Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович – Юранович, Шутало, Гвардиол, Станишич – Модрич, Брозович, Ковачич – Майер, Петкович, Крамарич.

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Дармиан – Жоржиньо, Барелла, Кристанте – Дзакканьи, Скамакка, Кьеза.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Хорватия – Италия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Италия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.