В первом же матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года прогремела громкая сенсация. Хорватия смогла пройти в серии пенальти Бразилию, которую называли главным фаворитом Мундиаля, пишет 24 канал.

Как это было Бразилия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2022

Команда Златко Далича смогла перевести поединок в экстраймы, где пропустила от Неймара на 105 минуте. Впрочем, "клетки" не сдались и бросились отыгрываться.

Своего достиг Бруно Петкович, появившийся на поле перед истечением основного времени. Героями эпизода на 117 минуте стал дуэт с Динамо Загребом. Оршич пробежал по флангу и пас нашел в центре Петковича.

Видео гола Петковича:

Форвард кивнул Маркиньоса и рикошетом от него поразил ворота Алиссона. Этот мяч позволил "клетчатым" перевести поединок в серию пенальти, где они уже переиграли соперника благодаря двум сейвам Ливаковича.

Следите с нами Нидерланды – Аргентина: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2022

Таким образом, Хорватия третий раз в истории вышла в 1/2 финала чемпионата мира. Там подопечные Далича сыграют с Нидерландами или Аргентиной. Игра пройдет во вторник, 13 декабря.