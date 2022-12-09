У першому ж матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2022 прогреміла гучна сенсація. Хорватія змогла пройти у серії пенальті Бразилію, яку називали головним фаворитом Мундіаля, пише 24 канал.
Як це було Бразилія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2022
Команда Златко Даліча змогла перевести поєдинок в екстратайми, де пропустила від Неймара на 105 хвилині. Втім "картаті" не здались і кинулись відігруватись.
Свого досяг Бруно Петкович, який з'явився на полі перед закінченням основного часу. Героями епізоду на 117 хвилині став дует з Динамо Загреб. Оршич пробіг по флангу і пасом знайшов в центрі Петковича.
Відео голу Петковича:
Форвард хитнув Маркіньоса і рикошетом від нього вразив ворота Аліссона. Цей м'яч дозволив "картатим" перевести поєдинок у серію пенальті, де вони вже переграли суперника завдяки двом сейвам Ліваковича.
Слідкуйте з нами Нідерланди – Аргентина: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2022
Таким чином Хорватія втретє в історії вийшла в 1/2 фіналу чемпіонату світу. Там підопічні Даліча зіграють з Нідерландами або Аргентиною. Гра пройде у вівторок, 13 грудня.