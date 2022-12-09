Сборной Хорватии за свою историю ни разу не удалось победить Бразилию. Команды четырежды сыграли друг против друга, и только первая игра закончилась вничью. Два матча, которые были сыграны на чемпионатах мира, были в пользу "селесао". В обоих случаях это были матчи группового этапа и хорваты из этих групп не выходили.

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"Клетчатие" будут пытаться преодолеть неприятную традицию 9 декабря в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года.

Матч Бразилия – Хорватия будет доступен в прямом эфире местных телеканалов "Суспильного". Матч также покажут вживую на сайте "Суспильне Спорт". Кроме того, на "Радио Проминь" будет радиотрансляция матча.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Хорватия для тех, кто не имеет возможности просмотреть этот матч вживую.

Бразилия – Хорватия онлайн