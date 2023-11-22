Единственный гол в воротах гостей из Армении забил Анте Будимир, открывший счет в конце первого тайма. Целого второго тайма не хватило армянам, чтобы хоть сравнить цифры на табло в матче против Хорватии. В итоге – 1:0, победа хозяев.

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Немногословный Петраков

Армения потерпела четвертое поражение в отборе на Евро-2024 и пролетела мимо плей-офф, заняв 4-е место в группе "D". Подопечные Александра Петракова набрали за 8 туров 8 очков. Хорвата же со второго места вышла на Евро-2024.

После поединка главный тренер сборной Армении не был многословен и "сухо" ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция Петракова длилась всего одну минуту, а сам украинский наставник сказал 20 слов. Александр Васильевич снова был лаконичным. Уже не первый раз коуч дает такие быстрые пресс-конференции, но на этот раз без эмоций.

Комментарий по поводу матча? Сыграли с хорошей командой. Приветствую Хорватию. Селараян? Была у него получена травма. Я его заменил, чтобы не рисковать,

– сказал Петраков.

Видео пресс-конференции Александра Петракова

Отметим, что с первого места группы D в Германию отобралась сборная Турции (17 очков). В плей-офф попал Уэльс.

Напомним, что Петраков возглавляет сборную Армении с января 2023 года. Почти сразу был подвергнут критике украинским болельщиком. А все потому, что приглашает в свою новую команду игроков, выступающих в российском чемпионате. Хотя когда возглавлял сборную Украины, то божился, что никогда не вызовет в команду футболиста, играющего в стране-агрессора.