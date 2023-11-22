Ожидается, что после окончательного выхода "зелено-белых" в УПЛ команда осуществит несколько трансферов, чтобы усилить команду перед выступать в украинском первенстве. В СМИ появилось много информации о том, что Карпаты работают над возвращением звездных воспитанников – Алексея Гуцуляка и Марианна Шведа.

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Возвращение воспитанников не будет

Если первый является настоящим лидером Днепра-1, то второй преимущественно "греет" ряд запасных Шахтера или пропускает много времени из-за травм.

По информации известного комментатора и блогера Виктора Вацко, ни Гуцуляка, ни Шведа во львовском клубе в ближайшее время точно не будет. Карпаты вели переговоры с Днепром-1 по трансферу вингера, но не смогли договориться с футболистом по личному контракту. Игрок пригласил сумму, которая значительно выше возможностей "львов".

Что касается Шведа, то Марьян не стремится к возвращению в родной город. Приоритетный вариант продолжения карьеры – переезд в Европу, где он не сумел закрепиться, или продолжение выступлений за "горняков".

К слову. У обоих есть действующие контракты со своими нынешними клубами. У Гуцуляка соглашение с Днепр-1 до конца текущего сезона-2023/2024. Швед связан с "кротами" контрактом вплоть до 30 июня 2027 года.

Также в прессе фигурировала информация об интересе Карпат к еще одного воспитанника Василия Кравца. Тот же Виктор Вацко сообщил, что у "львов" есть два предложения от других клубов, одно из которых на защитника Бабогла. Имя другого карпатовца не раскрывается, но есть слухи об интересе из польского клуба.

Какой будет трансферная политика "львов", болельщики увидят уже в ближайшие месяцы.

Отметим, что Карпаты за 17 туров набрали 42 балла и опережают второй Агробизнес на 13 очков. Уже 24 ноября команда Мирона Маркевича в последнем матче 2023 года будет принимать тернопольскую Ниву (начало на стадионе "Украина" в 12:00).