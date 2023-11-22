Єдиний гол у воротах гостей із Вірменії забив Анте Будимир, який відкрив рахунок наприкінці першого тайму. Цілого другого тайму не вистачило вірменам, аби бодай зрівняти цифри на табло у матчі проти Хорватії. У підсумку – 1:0, перемога господарів.

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Небагатослівний Петраков

Вірменія зазнала четвертої поразки у відборі на Євро-2024 та пролетіла повз плей-офф, посівши 4-те місце у групі "D". Підопічні Олександра Петракова набрали за 8 турів 8 очок. Хорвати ж з другого місця вийшла на Євро-2024.

Після поєдинку головний тренер збірної Вірменії не був багатослівним та "сухо" відповів на запитання журналістів. Пресконференція Петракова тривала лише одну хвилину, а сам український наставник сказав 20 слів. Олександр Васильович знову був лаконічним. Вже не вперше коуч дає такі швидкі пресконференції, але цього разу без емоцій.

Коментар щодо матчу? Зіграли із хорошою командою. Вітаю Хорватію. Селараян? Була в нього отримана травма. Я його замінив, щоб не ризикувати,

– сказав Петраков.

Відео пресконференції Олександра Петракова

Відзначимо, що із першого місця групи "D" у Німеччину відібралась збірна Туреччини (17 очок). У плей-офф потрапив Уельс.

Нагадаємо, що Петраков очолює збірну Вірменії із січня 2023-го року. Майже одразу був розкритикований українським уболівальником. А все через те, що запрошує у свою нову команду гравців, які виступають у російському чемпіонаті. Хоча, коли очолював збірну України, то божився, що ніколи не викличе у команду футболіста, який грає у країні-агресора.