Албания спаслась от поражения с хорватами в компенсированное время: видео голов в матче

В среду, 19 июня, на Евро-2024 начался второй тур группового этапа. Программу игрового дня открыл матч Хорватия – Албания

Обе команды уступили в стартовом туре, поэтому вышли максимально мотивированными на игру. Несмотря на статус фаворита "клетчатые" пропустили первыми уже на одиннадцатой минуте, пишет 24 Канал.

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Все голы в поединке

Подопечные Силвинью неожиданно повели в счете, благодаря забитому мячу Казима Лачи. Полузащитник пражской Спарты с близкого расстояния расстрелял ворота Ливаковича, откликнувшись на прострельную передачу Асани.

Смотрите видео гола Лачи

Хорватия сравняла счет на 74-й минуте встречи. "Клетчатые" сделали это благодаря бильярдному удару Крамарича, который поймал на противоходе Стракошу.

Первый гол Хорватии в матче: смотрите видео

И уже через 2 минуты команда Златко Далича вышла вперед. Албанец Клаус Гьязула записал в свой пассив автогол.

Как Хорватия повела в счете: смотрите видео

Впрочем, албанцы смогли спастись от поражения. Клаус Гьязула реабилитировался за автогол и вырвал ничью для команды на 95-й минуте.

Смотрите видео с голом Гьязулы

Отметим, что в другом матче второго тура группы B встретятся Испания и Италия. Их поединок состоится 20 июня и начнется в 22.00.