Хороший клуб с пылкими фанатами, – тренер Шахтера отреагировал на приход Шевченко к рулю Дженоа

Андрей Шевченко будет теперь руководить Дженоа. Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рад такому назначению.

"Желаю Шевченко всего самого лучшего"

Главный наставник Шахтера Роберто Де Дзерби положительно отреагировал на решение Дженоа. Итальянский специалист уверен, что такой шаг является правильным со стороны Андрея Шевченко.

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Де Дзерби отметил, что Дженоа – хороший клуб с хорошим развитием.

Желаю Шевченко всего самого лучшего. Генуя – прекрасный город, в котором играет отличный клуб с необходимой инфраструктурой и страстными болельщиками. Когда-то Шева сделал правильный шаг, когда возглавил сборную Украины. Сейчас он сделал правильный шаг, согласившись переехать в Италию,

– сказал тренер "горняков".

Украинскому наставнику придется поднимать команду в верхнюю часть таблицы Серии А. Клуб после 12 туров занимает лишь 17 место среди 20 команд итальянского первенства, в его активе 9 очков. Дебют Шевченко на посту тренера Дженоа состоится 21 ноября, в этот день "грифоны" будут дома принимать Рому.

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