"Бажаю Шевченку всього найкращого"
Головний наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі позитивно відреагував на рішення Дженоа. Італійський фахівець впевнений, що такий крок є правильним зі сторони Андрія Шевченка.
До теми Нова пригода, – реакція Шевченка на призначення на пост тренера Дженоа
Де Дзербі зазначив, що Дженоа – гарний клуб із хорошим розвитком.
Бажаю Шевченку всього найкращого. Генуя – чудове місто, в якому грає чудовий клуб із необхідною інфраструктурою та пристрасними вболівальниками. Колись Шева зробив правильний крок, коли очолив збірну України. Наразі він зробив правильний крок, погодившись переїхати до Італії,
– сказав тренер "гірників".
Українському наставнику прийдеться підіймати команду у верхню частину таблиці Серії А. Клуб після 12 турів посідає лише 17 місце серед 20 команд італійської першості, у його активі 9 очок. Дебют Шевченка на посту тренера Дженоа відбудеться 21 листопада, у цей день "грифони" вдома прийматимуть Рому.
Що відомо про призначення Шевченка
- 7 листопада Дженоа офіційно оголосила про призначення на пост головного тренера команди Андрія Шевченка.
- Перед цим італійський клуб натякнув на таке рішення. Пресслужба "грифонів" виклала пост у твітері, у якому вставила український прапор. Таку публікацію до себе на сторінку поширив сам Шевченко. Після цього буквально за декілька хвилин з'явився пост про призначення.
- Контракт із клубом Серії А розрахований до 30 червня 2024 року.