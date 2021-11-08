"Бажаю Шевченку всього найкращого"

Головний наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі позитивно відреагував на рішення Дженоа. Італійський фахівець впевнений, що такий крок є правильним зі сторони Андрія Шевченка.

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Де Дзербі зазначив, що Дженоа – гарний клуб із хорошим розвитком.

Бажаю Шевченку всього найкращого. Генуя – чудове місто, в якому грає чудовий клуб із необхідною інфраструктурою та пристрасними вболівальниками. Колись Шева зробив правильний крок, коли очолив збірну України. Наразі він зробив правильний крок, погодившись переїхати до Італії,

– сказав тренер "гірників".

Українському наставнику прийдеться підіймати команду у верхню частину таблиці Серії А. Клуб після 12 турів посідає лише 17 місце серед 20 команд італійської першості, у його активі 9 очок. Дебют Шевченка на посту тренера Дженоа відбудеться 21 листопада, у цей день "грифони" вдома прийматимуть Рому.

Що відомо про призначення Шевченка