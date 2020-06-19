Младшая дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна отреагировала на слова отца про агента Вадима Шаблия.

В недавнем интервью президент Динамо Игорь Суркис сказал фразу "Хорошо, что Шаблий еще не агент моей дочери". Свою реакцию Яна опубликовала в сторис Instagram.

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Яна запостил мэм, на котором она, а также ее сестра Марина изображены с Шаблием. "Хорошая идея", – подписано фото.

Дочь Суркиса "засветилась" в компании известного футболиста "Динамо"

Недавно Яна Суркис провела время в компании игрока "Динамо" U-19 Кристиана Биловар.

18-летняя Яна Суркис выложила две фотографии в соцсети Instagram. Она в компании с игроком "Динамо" Кристианом Биловар провела закупку продуктов в одном из супермаркетов и при этом прокатилась на тележке.