Молодша дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна відреагувала на слова батька про агента Вадима Шаблія.

У нещодавньому інтерв'ю президент Динамо Ігор Суркіс сказав фразу "Добре, що Шаблій ще не агент моєї дочки". Свою реакцію Яна опублікувала в сторіс Instagram.

Читайте також Суркіс зізнався, коли звільнить Михайличенка з поста головного тренера "Динамо"

Яна запостив мем, на якому вона, а також її сестра Марина зображені з Шаблієм. "Хороша ідея", – підписане фото.

Донька Суркіса "засвітилася" в компанії відомого футболіста "Динамо"

Нещодавно Яна Суркіс провела час в компанії гравця "Динамо" U-19 Крістіана Біловара.

18-річна Яна Суркіс виклала дві фотографії в соцмережі Instagram. Вона в компанії з гравцем "Динамо" Крістіаном Біловаром провела закупівлю продуктів в одному з супермаркетів і при цьому прокотилася на візку.