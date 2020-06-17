Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, при каких условиях главный тренер команды Алексей Михайличенко может быть уволен из клуба.

Суркис назвал главные задачи, которые стоят перед Михайличенко в "Динамо". Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу "ТаТоТаке".

Смотрите также "Динамо" вышло в финал Кубка Украины, одолев "Минай" в феерическом матче: видео

При каких условиях может быть уволен Михайличенко? Когда подписывали с ним контракт, условия были такие: команда занимает место не ниже второго и квалифицируется в Лигу чемпионов. Ведь тогда я понимал, что этот сезон будет в формате перестройки. Но в целом, для меня отсутствие победы в чемпионате – уже трагедия,

– сказал он.

Карьера Михайличенко в "Динамо"

56-летний специалист уже руководил командой в период с 2002-го по 2004 год, а также в 2012-м году.

Кроме того, Алексей Михайличенко за свою карьеру успел потренировать молодежную команду Динамо, молодежную сборную Украины и взрослую сборную Украины. До назначения на должность главного тренера занимал должность спортивного директора клуба.