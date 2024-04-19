"Хейни может быть сильнее": Линарес о перспективах обидчика Ломаченко в бою с Гарсией
Источник:Boxing Scene
В Бруклине 20 апреля состоится бой между чемпионом WBC в первом полусреднем весе Дэвином Хэйни и американцем Райаном Гарсией. Хорхе Линарес поделился ожиданиями от поединка.
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес поделился ожиданиями от поединка между обладателем титула WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни и другим американцем Райаном Гарсией. Линарес считает, что Хэйни может подойти к бою в другом весе.
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Линарес о бое Хэйни – Гарсия
"Сколько веса Хэйни может прибавить после взвешивания? Мы не знаем. Пятнадцать фунтов? Двадцать фунтов? Он будет нести больше силы в своем ударе с добавленным весом.
Хейни не обладает 100% хорошим ударом – возможно, 60-70%. Но если это его лучший вес, он может быть сильнее", – заявил Линарес.
В предыдущем поединке в декабре 2023 года Хэйни победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Перед этим Девин одолел украинца Василия Ломаченко. Американец, за плечами которого 31 бой, еще ни разу не знал горечи поражений.К слову. Райан Гарсия тоже провел свой последний бой в декабре прошлого года. 25-летний американец техническим нокаутом победил Оскара Дуарте. На счету Гарсии 24 победы в 25 боях и одно поражение.