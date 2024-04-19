"Хейни может быть сильнее": Линарес о перспективах обидчика Ломаченко в бою с Гарсией

В Бруклине 20 апреля состоится бой между чемпионом WBC в первом полусреднем весе Дэвином Хэйни и американцем Райаном Гарсией. Хорхе Линарес поделился ожиданиями от поединка.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес поделился ожиданиями от поединка между обладателем титула WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни и другим американцем Райаном Гарсией. Линарес считает, что Хэйни может подойти к бою в другом весе.

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Линарес о бое Хэйни – Гарсия

"Сколько веса Хэйни может прибавить после взвешивания? Мы не знаем. Пятнадцать фунтов? Двадцать фунтов? Он будет нести больше силы в своем ударе с добавленным весом.

Хейни не обладает 100% хорошим ударом – возможно, 60-70%. Но если это его лучший вес, он может быть сильнее", – заявил Линарес.

В предыдущем поединке в декабре 2023 года Хэйни победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Перед этим Девин одолел украинца Василия Ломаченко. Американец, за плечами которого 31 бой, еще ни разу не знал горечи поражений.

Райан Гарсия тоже провел свой последний бой в декабре прошлого года. 25-летний американец техническим нокаутом победил Оскара Дуарте. На счету Гарсии 24 победы в 25 боях и одно поражение.