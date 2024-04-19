Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Хорхе Лінарес поділився очікуваннями від поєдинку між володарем титулу WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні та іншим американцем Раяном Гарсією. Лінарес вважає, що Хейні може підійти до бою в іншій вазі.

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Лінарес про бій Хейні – Гарсія

"Скільки ваги Хейні може додати після зважування? Ми не знаємо. П'ятнадцять фунтів? Двадцять фунтів? Він буде нести більше сили у своєму ударі з доданою вагою.

Хейні не володіє 100% хорошим ударом – можливо, 60-70%. Але якщо це його найкраща вага, він може бути сильнішим", – заявив Лінарес.

У попередньому поєдинку в грудні 2023 року Хейні переміг Реджиса Прогрейса та став чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі. Перед цим Девін здолав українця Василя Ломаченка. Американець, за плечима якого 31 бій, ще жодного разу не знав гіркоти поразок.

До слова. Раян Гарсія теж провів свій останній бій у грудні минулого року. 25-річний американець технічним нокаутом переміг Оскара Дуарте. На рахунку Гарсії 24 перемоги у 25 боях та одна поразка.