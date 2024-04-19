Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес поделился ожиданиями от поединка между обладателем титула WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни и другим американцем Райаном Гарсией. Линарес считает, что Хэйни может подойти к бою в другом весе.
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Линарес о бое Хэйни – Гарсия
"Сколько веса Хэйни может прибавить после взвешивания? Мы не знаем. Пятнадцать фунтов? Двадцать фунтов? Он будет нести больше силы в своем ударе с добавленным весом.
Хейни не обладает 100% хорошим ударом – возможно, 60-70%. Но если это его лучший вес, он может быть сильнее", – заявил Линарес.
В предыдущем поединке в декабре 2023 года Хэйни победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Перед этим Девин одолел украинца Василия Ломаченко. Американец, за плечами которого 31 бой, еще ни разу не знал горечи поражений.