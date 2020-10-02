Для японской автомобильной компании Honda сезон-2020/21 станет последним в Формуле-1. В следующем сезоне AlphaTauri и Red Bull придется искать новых производителей двигателей для болидов.

Такое неожиданное решение было сообщено на пресс-конференции в штаб-квартире Honda. Концерн доработает с двумя клиентами до конца 2021 года, а по окончании сезона окончательно покинет "Королевские гонки".

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Неожиданное решение Honda

Причиной такого решения стала смена вектора развития в сторону электромобилей. Концерн постепенно будет отказываться от двигателей внутреннего сгорания.

Команды с которыми сотрудничает Honda, а это AlphaTauri и Red Bull с пониманием отнеслись к такому решению компании и поблагодарили за сделанную работу.

Honda to Conclude Participation in FIA Formula One World Championship. — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) October 2, 2020

Отметим, в 2015 году после долгого отсутствия японцы вернулись в Формулу-1. Тогда компания начала свою работу с "McLaren". Всего Honda выступала в Формуле-1 в течение 1964/68 годов, а также с 2006/08 года. В этом сезоне команды, которые связаны с японским концерном дважды одерживали победу в гонках, а в прошлом году у них было три первых места.

Honda сотрудничает не только с командами Формулы-1, но и мотогонками. Компания работает с испанской командой Repsol Montesa.