Для японської автомобільної компанії Honda сезон-2020/21 стане останнім у Формулі-1. У наступному сезоні AlphaTauri та Red Bull прийдеться шукати нових виробників двигунів для болідів.

Таке несподіване рішення було повідомлено на пресконференції у штаб-квартирі Honda. Концерн допрацює із двома клієнтами до кінця 2021 року, а після закінчення сезону остаточно покине "Королівські гонки".

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Несподіване рішення Honda

Причиною такого рішення стала зміна вектора розвитку у сторону електромобілів. Концерн поступово буде відмовлятись від двигунів внутрішнього згоряння.

Команди з якими співпрацює Honda, а це AlphaTauri та Red Bull з розумінням поставились до такого рішення компанії та подякували за зроблену роботу.

Honda to Conclude Participation in FIA Formula One World Championship. — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) October 2, 2020

Наголосимо, у 2015 році після довгої відсутності японці повернулись у Формулу-1. Тоді компанія розпочала свою роботу з "McLaren". Загалом Honda виступала у Формулі-1 протягом 1964/68 років, а також з 2006/08 роки. У цьому сезоні команди, які пов'язані з японським концерном двічі здобували перемогу у гонках, а торік у них було три перших місця.

Honda співпрацює не лише з командами Формули-1, а й мотогонками. Компанія працює з іспанською командою Repsol Montesa.