Honda покине Формулу-1 після закінчення сезону-2020/21
Для японської автомобільної компанії Honda сезон-2020/21 стане останнім у Формулі-1. У наступному сезоні AlphaTauri та Red Bull прийдеться шукати нових виробників двигунів для болідів.
Таке несподіване рішення було повідомлено на пресконференції у штаб-квартирі Honda. Концерн допрацює із двома клієнтами до кінця 2021 року, а після закінчення сезону остаточно покине "Королівські гонки".
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Несподіване рішення Honda
Причиною такого рішення стала зміна вектора розвитку у сторону електромобілів. Концерн поступово буде відмовлятись від двигунів внутрішнього згоряння.
Команди з якими співпрацює Honda, а це AlphaTauri та Red Bull з розумінням поставились до такого рішення компанії та подякували за зроблену роботу.
Наголосимо, у 2015 році після довгої відсутності японці повернулись у Формулу-1. Тоді компанія розпочала свою роботу з "McLaren". Загалом Honda виступала у Формулі-1 протягом 1964/68 років, а також з 2006/08 роки. У цьому сезоні команди, які пов'язані з японським концерном двічі здобували перемогу у гонках, а торік у них було три перших місця.
Honda співпрацює не лише з командами Формули-1, а й мотогонками. Компанія працює з іспанською командою Repsol Montesa.