Руководитель автоспортивного отдела Honda Масаси Ямамото рассказал, если команды с которыми сотрудничали обратятся за помощью, то в Honda будут рады помочь. Они не собираются прекращать сотрудничество с AlphaTauri и Red Bull.

Ямамото сказал, что Honda будет рада поговорить с клиентами о будущем сотрудничестве, если им понадобится такая помощь. Речь идет не только о поставках двигателей, но и других вещах, сообщает The Race.

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Поддержка от Honda

Концерн доработает с двумя клиентами до конца 2021 года, а по окончании сезона окончательно покинет "Королевские гонки".

Honda готова продолжать сотрудничество после 2021 года с двумя клиентами, чтобы отблагодарить их за всю пользу, которую они принесли концерну. Такой поступок сделает выход Honda из Формулы-1 менее мучительным.

В этом году нужно провести семь гонок, в которых Honda хочет попробовать разнообразные решения с прицелом на следующий сезон. А в 2021 году они попытаются побороться за победу в чемпионате, чтобы на громкой ноте завершить выступления в Формуле-1.

Отметим, в 2015 году после долгого отсутствия японцы вернулись в Формулу-1. Тогда компания начала свою работу с "McLaren". Всего Honda выступала в Формуле-1 в течение 1964/68 годов, а также с 2006/08 года. В этом сезоне команды, которые связаны с японским концерном дважды одерживали победу в гонках, а в прошлом году у них было три первых места.

Honda сотрудничает не только с командами Формулы-1, но и мотогонками. Компания работает с испанской командой Repsol Montesa.