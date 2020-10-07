Керівник автоспортивного відділу Honda Масасі Ямамото розповів, якщо команди з якими співпрацювали звернуться за допомогою, то у Honda будуть раді допомогти. Вони не збираються припиняти співпрацю із AlphaTauri та Red Bull.

Ямамото заявив, що Honda буде рада поспілкуватись з клієнтами щодо майбутньої співпраці, якщо їм знадобиться така допомога. Мова йде не лише про постачання двигунів, а й інші речі, повідомляє The Race.

До теми: Honda покине Формулу-1 після закінчення сезону-2020/21

Підтримка від Honda

Концерн допрацює із двома клієнтами до кінця 2021 року, а після закінчення сезону остаточно покине "Королівські гонки".

Honda готова продовжувати співпрацю після 2021 року з двома клієнтами, щоб віддячити їм за всю користь, яку вони принесли концерну. Такий вчинок зробить вихід Honda з Формули-1 менш болісним.

У цьому році потрібно провести сім гонок, у яких Honda хоче спробувати різноманітні рішення з прицілом на наступний сезон. А в 2021 році вони спробують поборотись за перемогу у чемпіонаті, що на гучній ноті завершити виступи у Формулі-1.

Наголосимо, у 2015 році після довгої відсутності японці повернулись у Формулу-1. Тоді компанія розпочала свою роботу з "McLaren". Загалом Honda виступала у Формулі-1 протягом 1964/68 років, а також з 2006/08 роки. У цьому сезоні команди, які пов'язані з японським концерном двічі здобували перемогу у гонках, а торік у них було три перших місця.

Honda співпрацює не лише з командами Формули-1, а й мотогонками. Компанія працює з іспанською командою Repsol Montesa.