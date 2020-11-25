Матч Первой лиги между "Николаевом" и "Агробизнесом" отметился курьезом. В начале второго тайма неожиданно включился полив газона.

Началось все с того, что полив поля включился у ворот "Агробизнеса". После этого игроки еще несколько секунд пытались играть, но арбитр остановил игру.



Полив поля включился во время матча / Кадр из видео

За это время полив поля так и не выключили. Зато полив включился на другой части поля. А потом и в центре.

Арбитру матча Артему Михайлюку ничего не оставалось, как забрать команды с поля, пока это не прекратиться.



Во время матча полив включился и в центре поля / Кадр из видео

Произошло это лишь через 10 минут. Только после этого матч продолжили.

Напомним Вратарь "Нивы" пропустил курьезный гол ударом с центра поля: видео

Смотрите видео включения полива поля во время матча

Матч закончился со счетом 0:2. Благодаря этой победе "Агробизнес" вышел на первое место в турнирной таблице Первой лиги.