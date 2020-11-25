Матч Першої ліги між "Миколаєвом" та "Агробізнесом" відзначився курйозом. На початку другого тайму неочікувано включився полив газону.

Розпочалося все з того, що полив поля включився біля воріт "Агробізнесу". Після цього гравці ще декілька секунд намагалися грати, але арбітр зупинив гру.



Полив поля включився під час матчу / Кадр з відео

За цей час полив поля так і не вимкнули. Натомість полив включився на іншій частині поля. А згодом і у центрі.

Арбітру матчу Артему Михайлюку нічого не залишалося, як забрати команди з поля, допоки це не припинитися.



Під час матчу полив включився і в центрі поля / Кадр з відео

Сталося це лише через 10 хвилин. Лише після цього матч продовжили.

Нагадаємо Воротар "Ниви" пропустив курйозний гол ударом з центру поля: відео

Дивіться відео включення поливу поля під час матчу

Матч закінчився з рахунком 0:2. Завдяки цій перемозі "Агробізнес" вийшов на перше місце в турнірній таблиці Першої ліги.