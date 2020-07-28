Боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) раскритиковал экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса (33-2, 22 КО). Причиной этого стало то, что у мексиканца достаточно лишнего веса, который будет мешать ему в поединках.

О лишнем весе боксера рассказал Усик в интервью на своем YouTube-канале.

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"Холодильник" – Руис

По его словам, большинство тяжеловесов имеют лишний вес, а это сильно мешает во время боев.

Многие боксеры просто ленятся сбрасывать вес и приводить себя в хорошую физическую форму.

Усик выделил, что такой пример можно увидеть просмотрев второй бой Джошуа против Энди Руиса.

Когда Джошуа специально к поединку сбросил 5 килограммов, а Энди добавил еще 7 килограммов к собственному весу.

Мы увидели, что в первом поединке Руис был намного быстрее, взрывнее, ему было легче. Здесь, если говорить на сленговом язык, то холодильник победил,

– сказал Усик.

В такой форме виноват только сам мексиканец.

Сам Усик заявил, что не желает "носить" лишние килограммы и потерять скорость и подвижность на ринге. Украинец сказал, что дает себе иногда отдохнуть, съесть сладости или поужинать поздно вечером. Но боксер много тренируется, ежедневно, поэтому ему удается держать себя в оптимальной форме.