Боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) розкритикував ексчемпіона світу в суперважкій вазі Енді Руїса (33-2, 22 КО). Причиною цього стало те, що мексиканець достатньо зайвої ваги, яка буде заваджати йому у поєдинках.

Про зайву вагу боксера розповів Усик в інтерв'ю на своєму YouTube-каналі.

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"Холодильник" – Руїс

За його словами. більшість важкоатлетів мають зайву вагу, а це сильно заваджає під час боїв.

Багато боксерів просто лінуються скидати вагу та приводити себе у гарну фізичну форму.

Усик виділив, що такий приклад можна побачити переглянувши другий бій Ентоні Джошуа проти Енді Руїс.

Коли Джошуа спеціально до поєдинку скинув 5 кілограмів, а Енді додав ще 7 кілограмів до власної ваги.

Ми побачили, що в першому поєдинку Руїс був набагато швидшим, вибухових, йому було легше. Тут, якщо говорити сленговою мовою, то холодильник переміг,

– сказав Усик.

У такій формі винен лише сам мексиканець.

Сам Усик заявив, що не бажає носити зайві кілограми та втратити швидкість і рухливість на ринзі. Українець сказав. що дає собі інколи відпочити, з'їсти солодощі або солоденького або повечеряти пізно ввечері. Але боксер багато тренується, щодня, тому йому вдається тримати себе в оптимальній формі.

Джошуа – Руїс: хід двох зустрічей

У першому поєдинку успіх святкував мексиканець. Менш ніж за дві хвилини до закінчення 7 раунду Руїз провів серію акцентованих ударів, після якої Джошуа виявився в четвертому нокдауні за бій. Чемпіон знову піднявся і пішов в синій кут.

Рефері бою Майкл Гріффін задав Джошуа кілька питань, після чого зупинив поєдинок. У підсумку перемога технічним нокаутом в сьомому раунді була присуджена Енді Руїзу.

7 грудня 2019 року між боксерами відбувся бій-реванш. Бій тривав усі 12 раундів. Джошуа переміг Руїса одноголосним рішенням суддів за очками (118-110, 118-110, 119-109) та повернув собі чотири чемпіонські пояси.

Руїс підійшов до поєдинку із зайвою вагою (майже 130 кілограмів) Він був заточений на один удар, але британець практично не дозволяв американцеві наближатися на небезпечну для нього дистанцію.