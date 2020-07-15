57-річний боксер Евандер Холіфілд активно тренується. щоб повернутись на ринг. Американець вирішив поборотись зі стихією води та відпрацювати швидкість ударів.

Ролик такого нестандартного тренування виклав боксер у своєму Instagram. Боксер потужно проводить комбінації під водою у своєму басейні.

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Тренування легенди

Він додав до відео, що тренування з кожним днем стають все важчими.

Без страху. Без обмежень. Без жодних виправдовувань,

– написав боксер.

Раніше повідомлялось, що Кличко готує легендарного Холіфілда до повернення у ринг.

Потенційним суперником Холіфілда може стати Майк Тайсон. Боксери начебто розпочали переговори про поєдинок. Бій буде виставковим.

Холіфілд і Тайсон вже зустрічались на рингу двічі в період з 1996 до 1997 року. В обох поєдинках перемогу святкував Евандер.

Другий бій завершився дискваліфікацією Тайсона через укус Холіфілда за вухо.

Що відомо про легенду боксу Холіфілда