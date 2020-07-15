Холіфілд потужно готується до повернення на ринг: відео блискавичного тренування
57-річний боксер Евандер Холіфілд активно тренується. щоб повернутись на ринг. Американець вирішив поборотись зі стихією води та відпрацювати швидкість ударів.
Ролик такого нестандартного тренування виклав боксер у своєму Instagram. Боксер потужно проводить комбінації під водою у своєму басейні.
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Тренування легенди
Він додав до відео, що тренування з кожним днем стають все важчими.
Без страху. Без обмежень. Без жодних виправдовувань,
– написав боксер.
Раніше повідомлялось, що Кличко готує легендарного Холіфілда до повернення у ринг.
Потенційним суперником Холіфілда може стати Майк Тайсон. Боксери начебто розпочали переговори про поєдинок. Бій буде виставковим.
Холіфілд і Тайсон вже зустрічались на рингу двічі в період з 1996 до 1997 року. В обох поєдинках перемогу святкував Евандер.
Другий бій завершився дискваліфікацією Тайсона через укус Холіфілда за вухо.
Що відомо про легенду боксу Холіфілда
- Американець – багаторазовий чемпіон світу в важкій і першій важкій категоріях (організацій WBA, WBC, IBF).
- У 1984 році став бронзовим призером Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі.
- Єдиний боксер, що виграв чотири рази пояс чемпіона світу у важкій ваговій категорії.