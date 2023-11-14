Дата поєдинку поки офіційно не оголошена. Проте з'явилася свіжа інформація, що боксери ймовірно вийдуть у ринг 17 лютого.

До теми "Бій століття" вже скоро: у ЗМІ назвали точну дату битви за абсолют Усик – Ф'юрі

Холіфілд: Ф'юрі значно більший, але швидший боксер має шанс

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд, який пройшов ідентичний шлях з Олександром Усиком від крузервейту до хевівейту дав свій прогноз на бій за абсолют. Він вважає, що українець має шанс перемогти більш габаритного Тайсона Ф'юрі та назвав унаслідок чого це може статися.

Це буде класний бій, а важливим аспектом стане швидкість. І хто з них зможе уникнути більшості ударів. Усик має багато потрібних якостей, плюс він шульга. Ф'юрі багато разів показував себе на топрівні у вирішальних боях. Ф'юрі значно більший, але швидший боксер має шанс.



Важливо не здатися, якщо пропустив удар. І я вірю, що Усик має потрібну стійкість для цього. Він до упору протистоятиме Ф'юрі,

– заявив Холіфілд.

Якщо Евандера Холіфілда можна приписати до прихильників Усика, то інша легенда боксу – Майк Тайсон сліпо вірить у перемогу "Жадібного пуза" над українським чемпіоном світу.

Хто із легендарних боксерів матиме рацію буде видно лише на ринзі, але сподіваємося, що Евандер Холіфілд переможе в цій дуелі, як і у двох очних боях проти "Залізного Майка".