Холанн ни за что не перейдет в Манчестер Юнайтед: легенда МЮ "сломал" трансфер 20 лет назад

Аномальный по результативности Эрлинг Холанн стал одной из трансферных целей европейских грандов. Приобрести нападающего Боруссии Дортмунд стремится Манчестер Юнайтед. Трансфер вроде бы готовятся провернуть уже зимой. Но мы знаем, почему Холанн откажет "красным дьяволом". Или хотя бы, почему он должен это сделать.

Отец Холанна – ключ успешных переговоров

Большое влияние на карьеру футболиста Голанда имеет его отец Альф-Инге Голланд. Он контролирует развитие карьеры своего сына и без согласия Альф-Инге не может состояться ни один трансфер.

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Простыми словами, чтобы Холанн перешел в другой клуб, должен согласиться сам футболист, агент Мино Райола и отец игрока. Клубы, ведущие переговоры, имеют второстепенное значение.

Во время трансфера норвежца в Боруссию из Зальцбурга Альф-Инге и агент Райо изрядно "подоили" Боруссию. Агент получил 15 миллионов евро комиссии, а отец – 10.

По информации СМИ, в контракте Эрлинга с "шмелями" прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. Именно столько МЮ придется заплатить немцам, чтобы выкупить контракт нападающего.

Кроме того, потенциальному покупателю придется заплатить 60 миллионов евро комиссии – 40 миллионов евро Райоли и 20 миллионов евро – отцу Холанна.

Альф-Инге и Эрлинг Холанны / Фото Imago

Новым участником переговоров может стать тренер МЮ Ральф Рангник, который хорошо знаком с Альфом-Инге. Ему якобы обещают 10 миллионов евро, если он уговорит Холанна переехать в Манчестер. Хотя сам Рангник уже опроверг эту информацию.

Почему же Холанн не перейдет в МЮ

Если у отца футболиста Альфа-Инге Холанна хорошая память, он вряд ли позволит своему сыну перейти в Манчестер Юнайтед. Причина в том, что легенда МЮ Рой Кин обыграл карьеру Холанну-старшему.

В 2001 году Манчестер Сити Холанна встретился в дерби с Манчестер Юнайтед Роя Кина. У Роя Кина была задача отомстить Холанну за инцидент в 1997 году, когда норвежец обвинил Роя в симуляции.

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Во время вялого матча Кин влетел в колено Холанна шипованной подошвой бутсы. Рефери в пятый раз в своей карьере удалил Роя, хотя тот и не спорил. С самодовольным выражением лица он покинул поле.

Холанн попытался вернуться в футбол после операций, но боль в колене не позволила ему это сделать. Футболист повесил бутсы на гвоздь.

Рой Кин никогда не скрывал, что хотел отомстить Холанну, вспомнив об этом в своей биографии. Так позволит ли Альф-Инге перейти своему сыну Эрлингу в клуб, легенда которого оборвала ему карьеру?