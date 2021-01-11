Деякі футболісти починають показувати неймовірну гру вже в юному віці. Відтак нічого дивного немає, що коли їм ще не виповнилося 21 року, а їх вже оцінюють в 100 мільйонів євро. Таких футболістів є аж троє.

Портал Transfermarkt вирішив скласти збірну найдорожчих гравців, яким ще не виповнилося 21 року. Для тих, хто захоче придбати цих футболістів, доведеться викласти щонайменше 800 мільйонів євро.

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Одразу троє гравців в цій збірній коштують 100 мільйонів євро. Всі троє грають в атаці. Це нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш (у версії Transfermarkt він на позиції атакувального півзахисника), а також два гравці дортмундської Боруссії – Джейдон Санчо та Ерлінг Холанд.

Найдешевшим гравцем в цій збірній є правий захисник Челсі Ріс Джеймс. Його оцінили в 35 мільйонів євро.

Збірна найдорожчих гравців до 21 року від Transfermarkt