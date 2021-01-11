Холанд, Феліш, Санчо та Фаті: Transfermarkt склав збірну найдорожчих гравців до 21 року
Деякі футболісти починають показувати неймовірну гру вже в юному віці. Відтак нічого дивного немає, що коли їм ще не виповнилося 21 року, а їх вже оцінюють в 100 мільйонів євро. Таких футболістів є аж троє.
Портал Transfermarkt вирішив скласти збірну найдорожчих гравців, яким ще не виповнилося 21 року. Для тих, хто захоче придбати цих футболістів, доведеться викласти щонайменше 800 мільйонів євро.
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Одразу троє гравців в цій збірній коштують 100 мільйонів євро. Всі троє грають в атаці. Це нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш (у версії Transfermarkt він на позиції атакувального півзахисника), а також два гравці дортмундської Боруссії – Джейдон Санчо та Ерлінг Холанд.
Найдешевшим гравцем в цій збірній є правий захисник Челсі Ріс Джеймс. Його оцінили в 35 мільйонів євро.
Збірна найдорожчих гравців до 21 року від Transfermarkt
- Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Мілан, 60 мільйонів євро).
- Захисники: Маттейс де Лігт (Ювентус, 75 мільйонів євро), Алессандро Бастоні (Інтер, 50 мільйонів євро), Ріс Джеймс (Челсі, 35 мільйонів євро), Альфонсо Девіс (Баварія, 80 мільйонів євро).
- Півзахисники: Едуардо Камавінга (Ренн, 60 мільйонів євро), Філ Фоден (Манчестер Сіті, 60 мільйонів євро), Жоау Феліш (Атлетіко, 100 мільйонів євро).
- Нападники: Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд, 100 мільйонів євро), Ансу Фаті (Барселона, 80 мільйонів євро), Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд, 100 мільйонів євро).
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