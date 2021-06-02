Билеты на матч стоили 110 евро, а на трибуны могли попасть лишь жители Латвии, которые предъявили специальный сертификат с прививкой от коронавирус.
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"Редко бывает у нас такое, раз в 15 лет, а тут такой шанс. Надо сходить", – заявил болельщик источнику о том, почему пришел на матч.
Один болельщик на матче Россия – Беларусь / Фото: Sport24
Сообщается, что сам фанат спорта латвиец, но болеет за сборную России в хоккее. Матч завершился победой сборной РФ со счетом 6:0.