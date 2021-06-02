Квитки на матч коштували 110 євро, а на трибуни могли потрапити лише жителі Латвії, які пред'явили спеціальний сертифікат з щепленням від коронавірусу.
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"Рідко буває у нас таке, раз в 15 років, а тут такий шанс. Треба сходити", – заявив уболівальник джерелу про те, чому прийшов на матч.
Один уболівальник на матчі Росія – Білорусь / Фото: Sport24
Повідомляється, що сам фанат спорту латвієць, але вболіває за збірну Росії в хокеї. Матч завершився перемогою збірної РФ з рахунком 6:0.