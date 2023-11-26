Из хоккеистов – в военные: как хоккейный клуб "Витязь" помогает коллегам на войне

В ряды Вооруженных Сил Украины нередко приобщаются и выдающиеся спортсмены. Так, 9 хоккеистов из харьковского клуба "Витязь" встали на защиту Украины. Бывшие коллеги теперь помогают военным, проводя благотворительные матчи.

В частности, весной планируется большая благотворительная игра в Финляндии. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала о том, как военным удалось вернуться на ледовую арену, где они раньше тренировались как хоккеисты.

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Возвращение в родные стены

На ледовой арене в Харькове встретились военные, до войны были хоккеистами. Речь идет о спортсменах хоккейного клуба "Витязь" (Харьков). Несколько военных встретились со своим клубом и получили от него волонтерские грузы.

Для защитников встреча была важной, ведь они вернулись в атмосферу, которую очень любят и отдавали много лет своей жизни.

Много воспоминаний, связанных с этой ареной. Я смотрю на трибуны и вижу много людей, улыбки детей. Это как возвращение на несколько лет назад,

– рассказал Алексей Лазоренко, военный, экс-игрок сборной Украины по хоккею.

Когда началось полномасштабное вторжение, Алексей четко определил, что как мужчина должен идти защищать свою семью, город и страну. Он в своем выборе пойти в ВСУ не сомневался.

"Боевое ранение получил в Бахмуте на штурме дома. У меня была возможность списаться, но я продолжил служить, поскольку у меня есть военный опыт и знания", – отметил Дмитрий, военный, хоккеист-любитель.

Присоединиться к помощи военным можете и вы. Хоккейный клуб проводит очередной большой сбор на автомобили для украинских защитников. Свой донат вы можете отправить на карту 5375 4112 0109 4880.

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В общей сложности 9 членов хоккейного клуба "Витязь" вступили в ряды ВСУ и другие подразделения. В частности, два человека служат в Нацполиции.

Мы не могли стоять в стороне, наша задача началась с желания помочь именно этим ребятам. А потом, когда связи разрослись, наш фонд начал помогать гражданскому населению.

– рассказал Роман Микутин, президент хоккейного клуба "Витязь".

Большая игра в Финляндии

Из-за ситуации безопасности хоккейный клуб не может проводить соревнования в Харькове, но сейчас проводит их за пределами Украины: в Польше и Эстонии. В частности, на этих крупных спортивных соревнованиях собирают средства для военных и гражданских, пострадавших в результате российской агрессии.

Весной 2024 года планируется игра в Финляндии.

"Это будет большая поддержка Украины и ветеранов хоккея НХЛ. Конечно, там будет команда из Украины", - отметил Роман Микутин.

Возможно, на эту игру отпустят и некоторых военных, которые снова смогут насладиться соревновательным духом.

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