Грустная весть пришла с фронта. В Донецкой области погиб наставник черниговской СДЮШОР по футболу "Юность" Всеволод Бодун с позывным "Тренер".

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В Украине добавился еще один светлый "Ангел спорта"

Воин после начала полномасштабного вторжения активно спасал жизни людей в Чернигове как волонтер, вывозя их из уничтожаемого оккупантами города. После прилета очередного снаряда, в квартире Всеволода вылетели окна, тогда же он решил перевезти семью в более безопасное место – к отцу в Борзну.

Там в кругу семьи он вспомнил, что в футбольной школе остались два новых микроавтобуса, подаренных бывшим воспитанником, капитаном сборной Украины Андреем Ярмоленко. Всеволод со своим отцом и заместителем директора спортивной школы поехали за ними, откуда смогли вывезти 17 человек, с чего начался большой волонтерский путь, в течение которого мужественные мужчины под обстрелами вывезли более 600 человек.

После деоккупации Черниговской области героический тренер вернулся в родной город и к любимому делу – тренировке детей. В конце осени 2022 года он выводил команду на Кубок детско-юношеской футбольной лиги Украины, а уже в декабре вступил в ряды ВСУ, где выполнял задачи на самым горячих направлениях в составе 77-й отдельной аэромобильной бригады, которая является частью Десантно-штурмовых войск.

К сожалению, 22 ноября стало известно, что во время исполнения боевого распоряжения возле Бахмута подразделение "Тренера" попало под вражеский артобстрел, с боя Всеволод вернулся на щите...

Смотрите видеовоспоминание о погибшем Герое

У "Тренера" остались 2 дочери и жена. Реквизиты для семьи:

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Номер карты 5375 4112 1129 4108

Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего "Тренера" и защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую унесенную жизнь украинца. Вечная память...