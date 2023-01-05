Клуб НХЛ Эдмонтон Ойлерз присоединился к фонду "Украинская хоккейная мечта" и Canada-Ukraine Foundation, чтобы поддержать украинцев, пострадавших от полномасштабной военной агрессии России.

Читайте также "Спортивная нейтральность" России: Беленюк призвал посетить разрушенную ледовую арену в Дружковке

5 января Эдмонтон проведет поединок регулярного чемпионата НХЛ против Айлендерса. Этот матч состоится под лозунгом "Стоим вместе с Украиной".

Во время проведения поединка запланирован ряд акций в поддержку Украины:

В церемонии вброса шайбы примут участие украинские семьи, недавно переехавшие в Канаду.

Гимн Украины исполнит украинский мужской хор Эдмонтона.

Также можно будет приобрести ограниченное издание от Ойлерза "Stand With Ukraine".

Все деньги пойдут на счет фонда "Украинская хоккейная мечта".

Кроме того, с 3 по 7 января будет проходить лотерея "Олрейз" 50/50, тоже направленная на помощь украинцам.

Вице-президент Эдмонтон Ойлерз Тим Шиптон рассказал, почему клуб так активно поддерживает Украину.

"Наш клуб солидарен с народом Украины. Человеческие страдания в Украине впечатляют.

В Альберте проживают более 345 000 людей украинского происхождения. Они наши друзья и соседи, их культура и традиции являются значительной частью нашего сообщества.

Мы поощряем, чтобы все жители Альберты объединились через 50/50 в поддержку гуманитарных усилий в Украине, когда они в этом нуждаются больше всего", – сказал Шиптон.

Особенно приятно, что болельщиков клуба также поощряют носить сине-желтые цвета в поддержку Украины.

Что известно об Эдмонтон Ойлерз