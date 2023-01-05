Клуб НХЛ Эдмонтон Ойлерз присоединился к фонду "Украинская хоккейная мечта" и Canada-Ukraine Foundation, чтобы поддержать украинцев, пострадавших от полномасштабной военной агрессии России.
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5 января Эдмонтон проведет поединок регулярного чемпионата НХЛ против Айлендерса. Этот матч состоится под лозунгом "Стоим вместе с Украиной".
Во время проведения поединка запланирован ряд акций в поддержку Украины:
- В церемонии вброса шайбы примут участие украинские семьи, недавно переехавшие в Канаду.
- Гимн Украины исполнит украинский мужской хор Эдмонтона.
- Также можно будет приобрести ограниченное издание от Ойлерза "Stand With Ukraine".
- Все деньги пойдут на счет фонда "Украинская хоккейная мечта".
- Кроме того, с 3 по 7 января будет проходить лотерея "Олрейз" 50/50, тоже направленная на помощь украинцам.
Вице-президент Эдмонтон Ойлерз Тим Шиптон рассказал, почему клуб так активно поддерживает Украину.
"Наш клуб солидарен с народом Украины. Человеческие страдания в Украине впечатляют.
В Альберте проживают более 345 000 людей украинского происхождения. Они наши друзья и соседи, их культура и традиции являются значительной частью нашего сообщества.
Мы поощряем, чтобы все жители Альберты объединились через 50/50 в поддержку гуманитарных усилий в Украине, когда они в этом нуждаются больше всего", – сказал Шиптон.
Особенно приятно, что болельщиков клуба также поощряют носить сине-желтые цвета в поддержку Украины.
Что известно об Эдмонтон Ойлерз
- "Нефтяники Эдмонтона", как переводится название клуба, выступают в НХЛ с 1979 года.
- Эдмонтон пять раз владел Кубком Стэнли – в 1984, 1985, 1987, 1988 и 1990 годах.
- Едмонтон семь раз становился чемпионом конференции
- За Ойлерз играл один из лучших игроков всех времен Уэйн Грецки, установивший немало рекордов.
- С ним "Нефтяники" выиграли 4 из 5 своих Кубков Стэнли.