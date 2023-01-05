Клуб НХЛ Едмонтон Ойлерз приєднався до фонду "Українська хокейна мрія" і Canada-Ukraine Foundation, щоб підтримати українців, які постраждали від повномасштабної військової агресії Росії.

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5 січня Едмонтон проведе поєдинок регулярного чемпіонату НХЛ проти Айлендерс. Цей матч відбудеться під гаслом "Стоїмо разом з Україною".

Під час проведення поєдинку заплановані ряд акцій на підтримку України:

У церемонії вкидання шайби візьмуть участь українські сім’ї, які нещодавно переїхали до Канади.

Гімн України виконає Український чоловічий хор Едмонтона.

Також можна буде придбати обмежене видання від Ойлерз "Stand With Ukraine".

Всі кошти підуть на рахунок фонду "Українська хокейна мрія".

Крім того, з 3 по 7 січня буде проходити лотерея "Олрейз" 50/50, яка теж спрямована на допомогу українцям.

Віцепрезидент Едмонтон Ойлерз Тім Шиптон розповів, чому клуб так активно підтримує Україну.

"Наш клуб солідарний з народом України. Людські страждання в Україні вражають.

В Альберті проживає понад 345 000 людей українського походження. Вони наші друзі та сусіди, їхня культура та традиції є значною частиною нашої спільноти тут.

Ми заохочуємо, щоб усі жителі Альберти об’єдналися через 50/50 на підтримку гуманітарних зусиль в Україні, коли вони цього потребують найбільше", – сказав Шиптон.

Особливо приємно, що уболівальників клубу теж заохочують носити синьо-жовті кольори на підтримку України.

Що відомо про Едмонтон Ойлерз