Клуб НХЛ Едмонтон Ойлерз приєднався до фонду "Українська хокейна мрія" і Canada-Ukraine Foundation, щоб підтримати українців, які постраждали від повномасштабної військової агресії Росії.
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5 січня Едмонтон проведе поєдинок регулярного чемпіонату НХЛ проти Айлендерс. Цей матч відбудеться під гаслом "Стоїмо разом з Україною".
Під час проведення поєдинку заплановані ряд акцій на підтримку України:
- У церемонії вкидання шайби візьмуть участь українські сім’ї, які нещодавно переїхали до Канади.
- Гімн України виконає Український чоловічий хор Едмонтона.
- Також можна буде придбати обмежене видання від Ойлерз "Stand With Ukraine".
- Всі кошти підуть на рахунок фонду "Українська хокейна мрія".
- Крім того, з 3 по 7 січня буде проходити лотерея "Олрейз" 50/50, яка теж спрямована на допомогу українцям.
Віцепрезидент Едмонтон Ойлерз Тім Шиптон розповів, чому клуб так активно підтримує Україну.
"Наш клуб солідарний з народом України. Людські страждання в Україні вражають.
В Альберті проживає понад 345 000 людей українського походження. Вони наші друзі та сусіди, їхня культура та традиції є значною частиною нашої спільноти тут.
Ми заохочуємо, щоб усі жителі Альберти об’єдналися через 50/50 на підтримку гуманітарних зусиль в Україні, коли вони цього потребують найбільше", – сказав Шиптон.
Особливо приємно, що уболівальників клубу теж заохочують носити синьо-жовті кольори на підтримку України.
Що відомо про Едмонтон Ойлерз
- "Нафтовики Едмонтона", як перекладається назва клубу, виступають в НХЛ з 1979 року.
- Едмонтон п'ять разів володів Кубком Стенлі – в 1984, 1985, 1987, 1988 та 1990 роках.
- Едмонтон сім разів ставав чемпіоном конференції
- За Ойлерз грав один з найкращих гравців всіх часів Вейн Грецкі, який встановив чимало рекордів.
- З ним "Нафтовики" виграли 4 з 5 своїх Кубків Стенлі.