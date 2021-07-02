Новое лицо украинского хоккея: смена логотипа, сотрудничество с Канадой и мир с Колесниковым

В первый день июля знаковые фигуры украинского хоккея собрались на НСК "Олимпийский". Не для того, чтобы поиграть в футбол или посмотреть, как это делают другие.

С недавних пор по соседству с музеем футбольного "Динамо" квартируется офис Федерации хоккея Украины. Ее руководитель Георгий Зубко, который занял пост по итогам отчетно-выборного конгресса в декабре-2020, решил справить новоселье, а заодно познакомить присутствующих с амбициозными планами по возрождению одного из самых популярных видов спорта в нашей стране.

Это интересно! Президент Федерации хоккея: Люди, которые советуют игрокам не ехать в сборную – мои личные враги

Стоит отметить, что ранее, до прихода господина Зубко на должность, когда ФХУ возглавлял бывший главный налоговик государства Анатолий Брезвин, федерация квартировалась в стенах спорткомплекса "Авангард", заброшенного здания совкового штаба, которая больше десятилетия безуспешно ожидает на реконструкцию. Точнее, реконструировать нужно ледовую арену, которая с 1970-х годов прошлого столетия была Меккой украинского хоккея, а сегодня превратилась в руину. С офисными помещениями все было в порядке. Другое дело, что ФХУ все эти годы оставалась закрытой организацией.

Новая авдентика

Собственно, ребрендинг нынешнее руководство решило начать как раз с того, чтобы сделать узнаваемым как себя, так и вид спорта.

Хочу, чтобы украинских хоккеистов снова, как это было прежде, узнавали на улицах, хотели с ними сфотографироваться или благодарили за хорошо проведенный матч, – объясняет Зубко.

Презентовав офис федерации – просторный ньюс-рум с двумя десятками рабочих мест и тремя отделенными стеклом отдельными кабинетами – хозяин предложил присутствующим спуститься этажом ниже, где презентовал обновленную авдентику украинского хоккея. Отныне логотипом ФХУ будет пикообразный синий трезубец с хоккеистом в середине. Уже вскоре федерация обещает презентовать линию сувенирной продукции и экипировки с новым гербом.

При этом Георгий Зубко уверяет, что в форме будет и суть. Обещает, что наш хоккей в ближайшие годы ожидают разительные перемены – от строительства нескольких десяток катков в разных регионах Украины до амбициозных планов, связанных с национальной сборной Украины, которая для нынешнего руководства ФХУ главный приоритет. Собственно, в интересах первой команды страны федерация подготовила программу развития хоккея, рассчитанную на ближайшие 12 лет. Конечная цель программы – участие украинской сборной в Олимпиаде-2034.

Эти годы мы определили, отталкиваясь от планов, озвученных президентом Украины Владимиром Зеленским, который собирается подавать заявку на проведение нашим государством зимних Олимпийских игр-2034, – объясняет господин Зубко. – Через 13 лет за сборную будут выступать те, кто сейчас делает в хоккее первые шаги. Мы должны создать этим детям все условия. Поэтому после консультаций с представителями Федерации хоккея Канады, с которой тесно сотрудничаем, мы создали эту программу. Сейчас у нас восемь профессиональных клубов. Будем стремиться, чтобы через 12 лет команд было 16.



Георгий Зубко

Чемпионат Украины

Стоит отметить, что Федерация хоккея Украины в начале лета "разошлась миром" с Украинской хоккейной лигой Бориса Колесникова. В ситуации, которая грозила расколом и появлением двух независимых друг от друга чемпионатов, УХЛ наконец приняла условия ФХУ. Украинская хоккейная лига и Федерация хоккея Украины отказались от взаимных судебных исков и достигли договоренности о продолжении сотрудничества в рамках действующего договора, подписанного в 2017 году. Красноречивый факт: на этой презентации среди других присутствовал сын Бориса Колесникова – Константин, которому отец недавно делегировал права называться президентом ХК "Донбасс".

Подробности Федерация хоккея против Украинской хоккейной лиги: война на уничтожение

Между тем, стороны достигли договоренности о подписании нового соглашения в интересах сборных Украины и украинского хоккеиста в целом, а также выработке долгосрочного соглашения о совместной работе по проведению чемпионатов Украины. Согласно новым договоренностям, ФХУ вошла в состав учредителей УХЛ с долей 50%. Отныне федерация и лига разделят правовые, финансовые и маркетинговые обязанности, также между федерацией и клубами устанавливается паритет в принятии решений. Взамен ФХУ предоставила места представителям клубов в совете Федерации.

Предварительно участие в национальном чемпионате подтвердили все, которые боролись за первенство в сезоне-2020/2021 – донецкий "Донбасс", киевский "Сокол", "Кременчуг", херсонский "Днепр", "Краматорск", белоцерковский "Белый Барс", "Мариуполь" и киевские "Ледяные Волки". Также вероятно возрождение команд в Харькове, Днепре, а также очередное появление киевского "Беркута".



Знаменитый тафгай Андрей Срюбко и тренер "Сокола" Олег Шафаренко

Правда, неопределенной до сих пор остается ситуация с "Соколом". Руководители клуба рассорились между собой до такого предела, что достижение консенсуса сейчас выглядит маловероятным. Более реальным выглядит вариант, что легенды украинского хоккея Алексей Житник, Константин Симчук и Вячеслав Завальнюк создадут новый клуб и заявят его для участия в чемпионате параллельно. Для этого они вроде бы имеют все предпосылки и достаточную спонсорскую поддержку.

Зато основной спонсор "Сокола" в прошлом сезоне – Вячеслав Лецкан уверяет, что не допустит, чтобы новый клуб, если он появится, тоже выступал под похожим названием. Он утверждает, что в этом году в марте выкупил бренд "Сокола" у его бывшего владельца – донецкого олигарха Сергея Таруты, который финансировал команду до ее распада, то есть до 2014 года, и оформил право собственности на себя.



Константин Симчук и Владислав Сирик с Еленой Говоровой, бронзовым призером Олимпиады-2000 по легкой атлетике, а ныне советником руководителя Офиса Президента Украины по вопросам спорта

Чем завершится эта история, пока не берется прогнозировать никто. Известно только, что примирить стороны сейчас пытается лично Георгий Зубко. Но и он в комментарии сайту 24 канала признал, что ситуация очень тяжелая. Интересно, что большинство фигурантов Соколовских баталий присутствовали на презентации новой аутентики ФХУ. Правда, если Константин Симчук и Олег Шафаренко, которые были тренерами "Сокола" в прошлом сезоне, между собой общались, то господин Лецкан избегал контактов и с Симчуком, и с еще одним представителем руководящего состава ОО "Сокол" (Киев) Владиславом Сириком.

Национальная сборная

Конечно, беспокоит ситуация с "Соколом" и воспитанника школы киевского клуба, многолетнего центрфорварда сборной Украины, а сегодня наставника нашей национальной команды Вадима Шахрайчука. Правда, он все же настроен оптимистично. "Год–два поиграют двумя командами, а потом помирятся и объединятся", – считает тренер.

Сам Вадим Шахрайчук сейчас ожидает следующий сбор национальной команды, который запланирован на август. Специалист сомневается, что в дальнейшем будет совмещать работу в сборной и клубе – румынском "Дунаря", который возглавлял на протяжении последних трех лет.

Румыны изначально были против совмещения, но вроде бы готовы вести переговоры, – комментирует Шахрайчук. – Но я уже и сам понимаю, что совмещать должности не удастся. На декабрь у сборной запланировано участие в турнире. Будучи задействованным в клубе, я прибыть в национальную команду не смогу. Поэтому очевидно на этом мое сотрудничество с "Дунаре" прекращается. Сборная для меня сейчас в приоритете. Хочется как можно лучше подготовить команду к выступлению на чемпионате мира в дивизионе 1В, который состоится весной следующего года в польском Катовице.



Александр Савицкий, Вадим Шахрайчук и Андрей Срюбко

После презентации Шахрайчук где-то в течение минут 20-ти общался наедине с еще одним известным в недалеком прошлом украинским хоккеистом, наставником сборной в 2019 году Андреем Срюбко. Затем их компанию дополнил именитый защитник 1990-х – начала 2000 годов, тренер сборной в 2016–2018-м Александр Савицкий, который сейчас тренирует "Кременчуг". Этим людям есть о чем поговорить и повспоминать. Но все же хочется, чтобы оснований делиться текущими достижениями у легенд было больше. А это напрямую будет зависеть от того, все ли те шаги, которые декларирует руководство нашего хоккея, будут воплощены в жизнь.

Обратите внимание! Новая жизнь "Авангарда": осенью в Киеве появится современная хоккейная арена